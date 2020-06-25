В Івано-Франківську йдуть паводки: рівень річки знизився на 1,5 метра

Фото: повені на заході України (dsns.gov.ua)

Йде падіння рівня річки

В Івано-Франківській області покращується ситуація з паводками. Станом на ранок, 25 червня, рівень річки Бистриця знизився на півтора метра.

Про це під час брифінгу повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що сьогодні тимчасові роботи плануються на дамбі села Бортники Никитинцы.

"Негода, на щастя, йде. Річка вже зменшилася майже на півтора метра в нашій Бистриці. Десь більше сходить Бистриця-Солотвинська, менше - Бистриця Надвірнянська. Але йде падіння річки", - сказав Марцінків.

Крім цього мер Івано-Франківська закликав громадян, хто постраждав від повені, звернутися до органів самоврядування з актами, щодо завданих збитків.

"Вчора ми подали на допомогу державі. Чекаємо роз'яснення щодо відшкодування мешканцям. Прошу всіх, якщо є збитки, роздрукуйте фотографії, зробіть акт, що підтоплено гараж, підтоплено будинок. Нехай сусіди підпишуться. Потім буде виплачена компенсація", - зазначив Марцінків.

Зазначимо, протягом останніх кількох днів на заході України спостерігаються масштабні повені. Івано-Франківська область є одним з найбільш постраждалих регіонів. Жертвами повеней стали три людини.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд планує виділити більше 1 мільярда гривень на ліквідацію наслідків повеней.

Також повідомлялося, що сьогодні очікується максимальний паводок, синоптики очікують підняття рівня Дністра до 9 метрів.

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Автор: Игорь Литвиненко