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В Ивано-Франковске предупредили о письмах от мошенников: что известно

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 16:29
В Ивано-Франковске предупредили о письмах от мошенников: что известно Фото: в Ивано-Франковске предупредили о письмах от мошенников (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

На Прикарпатье мошенники рассылают предпринимателям фейковые письма якобы от ОВА. Призывают оказать гуманитарную помощь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.

Как отмечает Онищук, всю достоверную информацию можно увидеть на официальных страницах ОВА или же Telegram-каналах.

"Областная военная администрация уже много сделала и в дальнейшем продолжает делать для достижения победы, поэтому под нашим именем решили мошенники направлять письма о сборе средств", - пишет глава ОВА.

Онищук призывает сразу сообщать о подобных случаях поступления письма, чтобы правоохранители смогли найти мошенников.

В Ивано-Франковске предупредили о письмах от мошенников: что известно

Фото: в Ивано-Франковске предупредили о письмах от мошенников (facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине участились случаи, когда мошенники взламывают страницы украинцев в Facebook и используют для собственных целей.

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Ивано-Франковск мошенническая схема
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