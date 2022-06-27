ru ua
Пн, 27 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Івано-Франківську попередили про листи від шахраїв: що відомо

Новость на русском →
Понеділок 27 червня 2022 16:29
В Івано-Франківську попередили про листи від шахраїв: що відомо Фото: в Івано-Франківську попередили про листи від шахраїв (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

На Прикарпатті шахраї розсилають підприємцям фейкові листи нібито від ОВА. Закликають надати гуманітарну допомогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови івано-франківської ОДА Світлани Онищук.

Як відзначає Онищук, усю достовірну інформацію можна побачити на офіційних сторінках ОВА або ж Telegram-каналах.

"Обласна військова адміністрація вже багато зробила і надалі продовжує робити для досягнення Перемоги, тому під нашим іменем вирішили шахраї направляти листи про збір коштів", - пише голова ОВА.

Онищук закликає одразу повідомляти про подібні випадки надходження листа, аби правоохоронці змогли знайти шахраїв.

В Івано-Франківську попередили про листи від шахраїв: що відомо

Фото: в Івано-Франківську попередили про листи від шахраїв (facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні почастішали випадки, коли шахраї зламують сторінки українців у Facebook і використовують для власних цілей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ мошенническая схема
NEWS
Буданов пояснив, чому Росія не піде на виведення військ із України
Буданов пояснив, чому Росія не піде на виведення військ із України
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися