В Ивано-Франковске под поезд попал подросток

В Ивано-Франковске 14-летний подросток погиб, попав под поезд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Нацполиции Украины.

Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось: от полученных травм парень погиб.

"3 февраля около 20:30 в полицию поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске под пассажирский поезд сообщением Харьков - Рахов попал человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 27 января, около полудня на железнодорожном переезде 110 км перегона Буштына - Тячев Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок водитель грузового автомобиля ЗИЛ спровоцировал аварию с пассажирским поездом № 14 сообщением Киев - Солотвино.

Также в Киеве на Броварском проспекте столкнулись два автомобиля, в результате чего один пассажир погиб на месте, двух водителей и пассажира госпитализировали, полиция открыла уголовное производство.

Кроме того, в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом во время обгона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.