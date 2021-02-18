В Ивано-Франковске открылось консульство Хорватии

В церемонии торжественного открытия консульство принял участие заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Хорватия всегда решительно поддерживала и поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины, категорически осуждает российскую агрессию против Украины, помогает восстанавливать территориальную целостность и суверенитет нашего государства. Мы высоко это ценим", - заявил он.

Енин отметил, что украинский и хорватский народы объединяют многолетние традиции дружбы и взаимного уважения.

По его словам, почетное консульство Хорватии в Ивано-Франковске будет способствовать углублению взаимовыгодных отношений Украины и Хорватии в сферах торговли, инвестиций, туризма, культуры, образования и науки.

Енин выразил уверенность, что, благодаря активной деятельности почетного консула Виталия Запухляка, Украина и Хорватия будут иметь возможность увеличить объем двусторонней торговли и привлечь новые инвестиции.