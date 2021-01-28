Украина открыла почетное консульство в Новой Зеландии

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Украина официально открыла почетное консульство в Новой Зеландии. Это первое представительство Киева в этой стране.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Украины в Сингапуре.

Сообщается, что консульский округ Почетного консула Украины в Окленде будет охватывать всю территорию Новой Зеландии. Представительство возглавляет Александр Киричук.

Украинский почетный консул намерен уделять особое внимание усилению экономического присутствия Украины в Новой Зеландии, расширению экспортных возможностей и привлечению инвестиций в экономику Украины.

Александр Киричук родился в Одессе, а с 2002 года проживает и занимается предпринимательской деятельностью в Новой Зеландии.

Отметим, функции посольства Украины в Новой Зеландии выполняет украинское посольство в Австралии.

Напомним, ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что число украинских генеральных консульств в этой стране надо увеличить. По его словам, ожидается открытие консульства во Вроцлаве.

Ранее Украина ввела санкции против Никарагуа из-за открытия консульства в оккупированном Крыму.