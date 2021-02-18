RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Івано-Франківську відкрилося консульство Хорватії

Автор: РБК-Україна

У четвер, 18 лютого, в Івано-Франківську відкрили почесне консульство Хорватії. Відкриття відбулося з нагоди 29-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Хорватія.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

У церемонії урочистого відкриття консульство взяв участь заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Хорватія завжди рішуче підтримувала і підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України, категорично засуджує російську агресію проти України, допомагає відновлювати територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Ми це високо цінуємо", - заявив він.

Єнін зазначив, що український та хорватський народи об'єднують багаторічні традиції дружби і взаємної поваги.

За його словами, почесне консульство Хорватії в Івано-Франківську буде сприяти поглибленню взаємовигідних відносин України і Хорватії в сферах торгівлі, інвестицій, туризму, культури, освіти і науки.

Єнін висловив упевненість, що завдяки активній діяльності почесного консула Віталія Запухляка, Україна і Хорватія будуть мати можливість збільшити обсяг двосторонньої торгівлі та залучити нові інвестиції.

Нагадаємо, раніше Україна офіційно відкрила почесне консульство Нової Зеландії. Це перше представництво Києва в цій країні.

Крім того, посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що число українських генеральних консульств в цій країні треба збільшити. За його словами, очікується відкриття консульства у Вроцлаві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Івано-ФранківськконсульствоХорватия
Читайте також
В Івано-Франківську масове "мінування": евакуювали аеропорт і виші
Спалах коронавірусу і червона зона: що відбувається в Івано-Франківську
Прогноз погоди