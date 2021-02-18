В Івано-Франківську відкрилося консульство Хорватії

У церемонії урочистого відкриття консульство взяв участь заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Хорватія завжди рішуче підтримувала і підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України, категорично засуджує російську агресію проти України, допомагає відновлювати територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Ми це високо цінуємо", - заявив він.

Єнін зазначив, що український та хорватський народи об'єднують багаторічні традиції дружби і взаємної поваги.

За його словами, почесне консульство Хорватії в Івано-Франківську буде сприяти поглибленню взаємовигідних відносин України і Хорватії в сферах торгівлі, інвестицій, туризму, культури, освіти і науки.

Єнін висловив упевненість, що завдяки активній діяльності почесного консула Віталія Запухляка, Україна і Хорватія будуть мати можливість збільшити обсяг двосторонньої торгівлі та залучити нові інвестиції.