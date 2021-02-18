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В Ивано-Франковске открылось консульство Хорватии

Новина українською → Ивано-Франковск, Четверг 18 февраля 2021 18:18
В Ивано-Франковске открылось консульство Хорватии Фото: Евгений Енин на церемонии открытия консульства (facebook.com/eugene.enin)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 18 февраля, в Ивано-Франковске открыли почетное консульство Хорватии. Открытие состоялось по случаю 29-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Республикой Хорватия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В церемонии торжественного открытия консульство принял участие заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Хорватия всегда решительно поддерживала и поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины, категорически осуждает российскую агрессию против Украины, помогает восстанавливать территориальную целостность и суверенитет нашего государства. Мы высоко это ценим", - заявил он.

Енин отметил, что украинский и хорватский народы объединяют многолетние традиции дружбы и взаимного уважения.

По его словам, почетное консульство Хорватии в Ивано-Франковске будет способствовать углублению взаимовыгодных отношений Украины и Хорватии в сферах торговли, инвестиций, туризма, культуры, образования и науки.

Енин выразил уверенность, что, благодаря активной деятельности почетного консула Виталия Запухляка, Украина и Хорватия будут иметь возможность увеличить объем двусторонней торговли и привлечь новые инвестиции.

Напомним, ранее Украина официально открыла почетное консульство в Новой Зеландии. Это первое представительство Киева в этой стране.

Кроме того, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что число украинских генеральных консульств в этой стране надо увеличить. По его словам, ожидается открытие консульства во Вроцлаве.

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