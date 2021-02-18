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В Івано-Франківську відкрилося консульство Хорватії

Новость на русском → Івано-Франківськ, Четвер 18 лютого 2021 18:18
В Івано-Франківську відкрилося консульство Хорватії Фото: Євген Єнін на церемонії відкриття консульства (facebook.com/eugene.enin)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 18 лютого, в Івано-Франківську відкрили почесне консульство Хорватії. Відкриття відбулося з нагоди 29-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Хорватія.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

У церемонії урочистого відкриття консульство взяв участь заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Хорватія завжди рішуче підтримувала і підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України, категорично засуджує російську агресію проти України, допомагає відновлювати територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Ми це високо цінуємо", - заявив він.

Єнін зазначив, що український та хорватський народи об'єднують багаторічні традиції дружби і взаємної поваги.

За його словами, почесне консульство Хорватії в Івано-Франківську буде сприяти поглибленню взаємовигідних відносин України і Хорватії в сферах торгівлі, інвестицій, туризму, культури, освіти і науки.

Єнін висловив упевненість, що завдяки активній діяльності почесного консула Віталія Запухляка, Україна і Хорватія будуть мати можливість збільшити обсяг двосторонньої торгівлі та залучити нові інвестиції.

Нагадаємо, раніше Україна офіційно відкрила почесне консульство Нової Зеландії. Це перше представництво Києва в цій країні.

Крім того, посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що число українських генеральних консульств в цій країні треба збільшити. За його словами, очікується відкриття консульства у Вроцлаві.

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