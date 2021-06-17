В Ивано-Франковске в общежитии произошла утечка неизвестного вещества, восемь подростков в больнице

Так, в 00:25 поступило сообщение о том, что по нескольким адресам ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (предварительно похожий на природный газ). Запах почувствовали в четырехэтажном здании общежития "Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса", а также в четырех многоэтажных жилых домах по вул. Петлюры, 23, 25, вул. Коновальца, 144, 146

"В результате происшествия пострадало 8 подростков (2004 и 2005 г. р.) из общежития колледжа, которые госпитализированы в больницу (3 человека в тяжелом состоянии и 5 человек в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет)", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада обследовала дома и прилегающие территории, однако утечки природного газа не обнаружили. Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины провел замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.

По состоянию на 7 утра, резкого запаха в воздухе неизвестного вещества не ощущается.