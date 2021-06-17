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В Івано-Франківську в гуртожитку стався витік невідомої речовини, вісім підлітків потрапили в лікарню

Автор: РБК-Україна

Вночі в Івано-Франківську в гуртожитку та ще чотирьох багатоповерхівках стався витік невідомої речовини. До лікарні потрапили вісім підлітків, троє з яких у тяжкому стані.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, о 00:25 надійшло повідомлення про те, що за кількома адресами відчувався сторонній різкий запах невідомої речовини (попередньо схожий на природній газ). Запах відчули в чотирьохповерховій будівлі гуртожитку "Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу", а також в чотирьох багатоповерхових житлових будинках по вул. Петлюри, 23, 25, вул. Коновальця, 144, 146

"Внаслідок події постраждало 8 підлітків (2004 та 2005 р.н.) з гуртожитку коледжу, яких госпіталізовано до лікарні (3 особи у важкому стані та 5 осіб у стані середнього ступеня важкості, загрози життю немає)", - йдеться в повідомленні.

Аварійна бригада обстежила будинки та прилеглі території, однак витоку природного газу не виявили. Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України провів заміри повітря, небезпечних речовин не виявлено.

Станом на 7 ранку, різкого запаху в повітрі невідомої речовини не відчувається.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці".

Раніше у Києві через витік автомобільного газу перекрили Південний міст.

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