ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Авария на газопроводе на Прикарпатье: ГСЧС эвакуировала двух жителей

Новина українською →
Ивано-Франковская область, Вторник 08 июня 2021 14:23
Авария на газопроводе на Прикарпатье: ГСЧС эвакуировала двух жителей Фото: ГСЧС эвакуировала двух жителей из-за взрыва на газопроводе на Прикарпатье (dsns.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Ивано-Франковской области произошла разгерметизация на магистральном газопроводе "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы". Государственная служба по чрезвычайным ситуациям эвакуировала двух местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 13:45 наблюдается уменьшение давления утечки газа. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация двух жителей с территории дачного массива, проводится оповещение населения. Жилые дома на расстоянии 1 км и завод ЧАО "Ивано-Франковскцемент" на расстоянии 500 метров", - говорится в сообщении.

Спасатели оцепили место разгерметизации. Аварийная бригада РЭС обесточила деревню Клузов.

"На месте происшествия работают аварийные бригады "Ивано-Франковскгаз" и Богородчанского ЛО УМГ, обслуживающего данный газопровод. От ГСЧС привлечено 28 человек и 9 ед. техники", - указано в сообщении.

Напомним, сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован.

Глава Оператора ГТС Сергей Макогон уточнил, что это газопровод-отвод диаметра 500 мм местного значения, а не магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород.

Как писало РБК-Украина, в Полтавской области произошел мощный взрыв вблизи Лубнов. Как выяснилось, взрыв произошел из-за разгерметизации на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ГСЧС газопровод Ивано-Франковская область
NEWS
На Прикарпатье произошла авария на газопроводе: названа причина
На Прикарпатье произошла авария на газопроводе: названа причина
DAILY
Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление