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З сьогоднішнього дня в помешкання дали тепло

У вівторок, 8 жовтня, в Івано-Франківську розпочався опалювальний сезон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Руслана Марцінківа Facebook.

За його словами, 4 жовтня почали подавати тепло в дев'ять медичних установ, а з сьогоднішнього дня - і квартири багатоповерхівок.

"З 8 жовтня, тобто з сьогоднішнього дня ми починаємо опалювальний сезон у всьому місті. Зрозуміло, що за день не буде 100% охоплення. І для того і подаємо тепло раніше (не з 15 жовтня!), щоб виявити і вирішити проблеми до серйозного похолодання", - зазначив Марцінків.

За словами Марцінківа, у місті вже працюють 14 котелень, які подають тепло в 324 будинки, 22 навчальних закладів та 8 медустанов. Завтра, 9 жовтня, запускають ще дев'ять котелень, а це - 172 будинки, 16 установ освіти і три медичних заклади.

Також мер зазначив, що в четвер, 10 жовтня, запланували запустити ще чотири котельні.

Раніше про старт опалювального сезону заявили Київської міської державної адміністрації. Так, у столиці опалення за індивідуальними заявками почалося з 30 вересня.

Також про початок опалювального сезону повідомили Ужгород і Львові. В обох містах всі об'єкти соціальної інфраструктури почали опалюватися з 7 жовтня.