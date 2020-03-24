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В Ивано-Франковске коронавирусом заразились две медсестры

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 19:44
В Ивано-Франковске коронавирусом заразились две медсестры
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Медсестры контактировали с умершей от коронавируса женщиной

В Ивано-Франковске среди 5 инфицированных коронавирусом две медсестры, которые контактировали с женщиной, которая скончалась от COVID-19. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Hromadske.

По его словам, это не новые случаи коронавируса, а входят в число пяти ранее выявленных заболеваний. Состояние медсестер средней тяжкости - у них бронхит и температура.

"Состояние стабильное. Они не требуют реанимационных мероприятий", - сказал Марцинкив.

Напомним, 19 марта в Ивано-Франковской области подтвердили заболевание коронавирусом у 56-летней умершей женщины.

Также РБК-Украина писало, что 23 марта в Ивано-Франковске умерла 65-летняя женщина, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус. При этом на данный момент нет лабораторных подтверждений инфицирования COVID-19.

Отметим, по последним подтвержденным данным Министерства здравоохранения в Украине зафиксировано 97 случаев коронавируса. Из них 5 в Ивано-Франковской области. Всего от COVID-19 в Украине умерли 3 человека.

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Новости Украины Ивано-ФранковскмедсестраКоронавирус
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