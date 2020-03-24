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В Івано-Франківську коронавірусом заразилися дві медсестри

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 19:44
В Івано-Франківську коронавірусом заразилися дві медсестри
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Медсестри контактували з померлою від коронавіруса жінкою

В Івано-Франківську серед 5 інфікованих коронавірусом дві медсестри, які контактували з жінкою, яка померла від COVID-19. Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Hromadske.

За його словами, це не нові випадки коронавіруса, а входять в число п'яти раніше виявлених захворювань. Стан медсестер середньої тяжкості - у них бронхіт і температура.

"Стан стабільний. Вони не потребують реанімаційних заходів", - сказав Марцінків.

Нагадаємо, 19 березня в Івано-Франківській області підтвердили захворювання коронавірусом у 56-річної померлої жінки.

Також РБК-Україна писало, що 23 березня в Івано-Франківську померла 65-річна жінка, яка була госпіталізована з підозрою на коронавірус. При цьому на даний момент немає лабораторних підтверджень інфікування COVID-19.

Зазначимо, за останніми підтвердженими даними Міністерства охорони здоров'я в Україні зафіксовано 97 випадків коронавіруса. З них 5 в Івано-Франківській області. Всього від COVID-19 в Україні померли 3 людини.

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Новини України Івано-ФранківськмедсестраКоронавірус
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