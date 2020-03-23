В Ивано-Франковской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщине было 65 лет

В Ивано-Франковской областной инфекционной больнице умерла женщина, у которой подозревали наличие коронавируса. Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, женщине было 65 лет, ее госпитализировали в больницу с симптомами, похожими на COVID-19.

"Сегодня, к сожалению, женщина с подозрением 65 лет умерла в областной инфекционной больнице из села Чукаловка. Пока она с подозрением, соответствующие тесты переданы в Киев и соответственно будем иметь возможность получить необходимую информацию завтра", - сообщил Марцинкив.

Он также отметил, что это уже второй случай смерти в области человека, у которого подозревали коронавирус.

Напомним, на данный момент в Украине подтверждено три смерти от коронавируса. Третьей жертвой как раз стала 56-летняя жительница Ивано-Франковска.

Всего в Украине зафиксировано 73 случая заражения COVID-19. Детальнее о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса - в материале РБК-Украина.