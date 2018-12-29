В Ивано-Франковске избили главу Всеукраинского братства ОУН-УПА

Фото: флаг УПА (bylbashok.livejournal.com)

У пострадавшего диагностированы ушиб головного мозга

В Ивано-Франковске возле офиса Всеукраинского Братства ОУН-УПА неизвестный совершил нападение на 71-летний голову Братства, главу областного провода Конгресса Украинских Националистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской.

Как сообщается, 21-летний молодой человек совершил конфликт с двумя пешеходами: будучи в состоянии алкогольного опьянения, он подбежал к неизвестным ему лицам и начал оскорблять.

"После этого женщину толкнул в сторону, а мужчине умышленно нанес удар кулаком в лицо. Потерпевший упал на землю, а злоумышленник продолжил наносить удары кулаком в голову", - сообщили в полиции.

Когда нападающий пытался скрыться с места происшествия, его догнали и остановили. Злоумышленник - 21-летний житель Прикарпатья, уроженец Узбекистана.

У пострадавшего диагностированы ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа.

Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику, ему объявлено о подозрении по ч.1 ст.122 УК (Умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 3 лет.

Напомним, Верховная рада Украины приняла за основу и в целом изменения в законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. Документ после нескольких неудачных попыток поддержали 236 нардепов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" в сентябре-октябре 2018 года половина респондентов (51%) были согласны с тезисом о том, что во время Второй мировой войны воины ОУН-УПА защищали свою Родину.