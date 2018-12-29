В Івано-Франківську побили голову Всеукраїнського братства ОУН-УПА

Фото: прапор УПА (bylbashok.livejournal.com)

У постраждалого діагностовано забій головного мозку

В Івано-Франківську біля офісу Всеукраїнського Братства ОУН-УПА невідомий вчинив напад на 71-річний голову Братства, голову обласного проводу Конгресу Українських Націоналістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Івано-Франківської.

Як повідомляється, 21-річний молодий чоловік скоїв конфлікт з двома пішоходами: будучи в стані алкогольного сп'яніння, він підбіг до невідомих йому осіб та почав ображати.

"Після цього жінку штовхнув у бік, а чоловікові умисно наніс удар кулаком в обличчя. Потерпілий впав на землю, а зловмисник продовжив наносити удари кулаком в голову", - повідомили в поліції.

Коли нападник намагався втекти з місця пригоди, його наздогнали і зупинили. Зловмисник - 21-річний мешканець Прикарпаття, уродженець Узбекистану.

У постраждалого діагностовано забій головного мозку, крововилив, перелом кісток лицьового черепа.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмисникові, йому оголошено про підозру у ч. 1 ст. 122 КК (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на строк до 3 років.

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Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" у вересні-жовтні 2018 року половина респондентів (51%) були згодні з тезою про те, що під час Другої світової війни воїни ОУН-УПА захищали свою Батьківщину.