В Ивано-Франковске с отравлением госпитализировали группу иностранных студентов

В Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" 27 января госпитализировали 7 иностранных студентов медуниверситета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что больные жаловались на общую слабость, боли в животе, повышенную температуру, диарею. Студенты связывают возникновение заболевания с употреблением лаваша с куриным мясом, приобретенным в местном заведении "Сэндвич-бар".

Специалисты службы начали санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции. Основные нарушения, которые были обнаружены: привозная вода неизвестного происхождения, отсутствие контроля температурного режима холодильного оборудования, приготовление куриного мяса в домашних условиях и отсутствие маркировки на некоторых продуктах.

"Ситуация находится на контроле в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области. Результаты санэпидрасследования, внеплановой проверки, лабораторных исследований, будут доведены до общественности и направлены в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области в результате отравления шаурмой в инфекционную больницу был госпитализирован 41 человек, среди которых 10 детей. Пострадавшие получили заболевания острой кишечной инфекции.