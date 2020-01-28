У Івано-Франківську з отруєнням госпіталізували групу іноземних студентів

До Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція" 27 січня були госпіталізовані 7 іноземних студентів медичного університету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Повідомляється, що хворі скаржились на загальну слабкість, болі в животі, підвищення температури, діарею. Студенти пов’язують виникнення захворювання із вживанням лавашу з курячим м’ясом, придбаним в місцевому закладі "Сандвіч-бар".

Фахівці служби розпочали санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху гострої кишкової інфекції. Основні порушення, які були виявлені: привізна вода невідомого походження, відсутність контролю температурного режиму холодильного обладнання, приготування курячого м’яса в домашніх умовах та відсутність маркування на деяких продуктах.

"Ситуація знаходиться на контролі в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Результати санепідрозслідування, позапланової перевірки, лабораторних досліджень, будуть доведені до громадськості та направлені до правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області в результаті отруєння шаурмою в інфекційну лікарню було госпіталізовано 41 особу, серед яких 10 дітей. Постраждалі отримали захворювання гострої кишкової інфекції.