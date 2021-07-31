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В Ивано-Франковске горело общежитие Национального медицинского университета

Автор: Инна Собора

В Ивано-Франковске возник пожар в девятиэтажном общежитии Национального медицинского университета. Пришлось эвакуировать студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Информация о пожаре поступила в 21:21. Возгорание возникло в комнате на пятом этаже.

На место прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет.

"Подразделениями ГСЧС на свежий воздух выведено 88 студентов", - говорится в сообщении.

Ранее в Одессе произошел пожар в общежитии Национального университета по улице Маршала Малиновского.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошел пожар в общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры.

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Ивано-Франковскпожаробщежитие