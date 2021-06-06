ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одессе горело общежитие университета, есть пострадавший

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 06 июня 2021 11:03
В Одессе горело общежитие университета, есть пострадавший Фото: в Одессе горело общежитие (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе сегодня ночью произошел пожар в общежитии национального университета по улице Маршала Малиновского. Пожар вспыхнул в одной из комнат на третьем этаже пятиэтажки.

Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным Google Maps на этой улице расположено общежитие Одесского национального медицинского университета.

Еще до прибытия спасателей администрация общежития эвакуировала из здания 106 человек, а пожарные спасли одного студента с четвертого этажа.

"В результате пожара пострадал студент, которого в состоянии средней тяжести с диагнозом "ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения" госпитализировали в медицинское учреждение", - сообщили в ГСЧС.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие комнаты общежития. Около 2 часов ночи пожар потушили. Причина возникновения пожара и ущерб - устанавливаются.

Напомним, в начале июня в Киеве горел балкон одной из многоэтажек на Подоле.

А в конце мая в Черниговской области молния вызвала пожар в двух домах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Одесса пожар университет общежитие
NEWS
Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор
Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор
DAILY
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС