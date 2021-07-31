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В Івано-Франківську горів гуртожиток Національного медичного університету

Автор: Инна Собора

В Івано-Франківську виникла пожежа в дев’ятиповерховому гуртожитку Національного медичного університету. Довелося евакуювати студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Інформація про пожежу надійшла о 21:21. Загорання виникло в кімнаті на п’ятому поверсі.

На місце прибули рятувальники, які ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає.

"Підрозділами ДСНС на свіже повітря виведено 88 студентів", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Одесі сталася пожежа у гуртожитку Національного університету по вулиці Маршала Малиновського.

Крім того, кілька місяців тому у Києві сталася пожежа в гуртожитку Київського національного університету будівництва і архітектури.

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