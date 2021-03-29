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Ивано-Франковская область может выйти из "красной зоны", - Степанов

Автор: РБК-Украина

Ивано-Франковская область в ближайшие дни может выйти из "красной зоны" карантина. Ситуация в регионе улучшается, и он может перейти в "оранжевую" или даже "желтую" зону.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы видим улучшение ситуации в тех регионах, которые первыми зашли на "красный уровень" - Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область. Более того, там ситуация почти полностью стабилизировалась. В ближайшие дни Ивано-Франковская область по показателем может быть переведены на оранжевый или желтый уровень эпидопасности", - отметил Степанов.

Напомним, с 29 марта Ивано-Франковская область ослабляет карантинные меры. В частности, на въездах снимают блок-посты и восстанавливают работу детских садов.

В то же время глава Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что в области ужесточат карантин. Ожидается, что регион тоже попадет в "красную зону" с максимальными карантинными ограничениями, где уже находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

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Новости Украины Ивано-Франковская областьМаксим СтепановКарантин
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