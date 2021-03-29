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Івано-Франківська область може вийти з "червоної зони", - Степанов

Автор: РБК-Україна

Івано-Франківська область найближчими днями може вийти з "червоної зони" карантину. Ситуація в регіоні поліпшується, і він може перейти в "помаранчеву" або навіть "жовту" зону.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми бачимо покращення ситуації в тих регіонах, які першими зайшли на "червоний рівень" - Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька область. Більш того, там ситуація майже повністю стабілізувалася. Найближчими днями Івано-Франківська область за показником може бути переведені на помаранчевий або жовтий рівень епіднебезпеки", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, з 29 березня Ивано-Франківська область послаблює карантинні заходи. Зокрема, на в'їздах знімають блок-пости і відновлюють роботу дитячих садків.

У той же час голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що в області посилять карантин. Очікується, що регіон теж потрапить в "червону зону" з максимальними карантинними обмеженнями, де вже знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

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Новини України Івано-Франківська областьМаксим СтепановКарантин
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