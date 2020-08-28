Ивано-Франковск ужесточил карантин: что изменилось

В связи с попаданием Ивано-Франковска в "красную зону" город ужесточил карантин. Меры затронут общественный транспорт, школы и детсады.

Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, городская комиссия по ТЭБ и чрезвычайных ситуациям приняла решение, что с 31 августа транспорт будет двигаться в режиме спецрейсов, но по обычным маршрутам.

"Конечно, образовательные учреждения, согласно закону, также открыться не смогут", - отметил Марцинкив.

Последнее означает, что в городе будут закрыты в том числе школы и детские сады.

В то же время мэр Ивано-Франковска обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству с требованием пересмотреть внесение города в "красную зону". По его мнение, статистика пациентов снижается, а решение правительства было необоснованным.

Напомним, ранее в Украине обновили карантинные зоны; из городов в "красной зоне" Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Черновцы, Дубно, Острог и Измаил.

РБК-Украина писало, что школы в Черновцах сами решат, как будут работать с 1 сентября.