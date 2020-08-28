Івано-Франківськ посилив карантин: що змінилося

У зв'язку з попаданням Івано-Франківська до "червоної зони" місто посилило карантин. Заходи торкнуться громадського транспорту, шкіл і дитсадків.

Про це у Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, міська комісія з ТЕБ та надзвичайних ситуацій прийняла рішення, що з 31 серпня транспорт буде рухатися в режимі спецрейсів, але за звичайними маршрутами.

"Звичайно, освітні установи, згідно з законом, також відкритися не зможуть", - зазначив Марцінків.

Останнє означає, що в місті будуть закриті в тому числі школи та дитячі садки.

У той же час мер Івано-Франківська звернувся до президента України Володимира Зеленського та уряду з вимогою переглянути внесення міста до "червоної зони". На його думку, статистика пацієнтів знижується, а рішення уряду було необґрунтованим.

Нагадаємо, раніше в Україні оновили карантинні зони; з міст у "червоній зоні" Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Чернівці, Дубно, Острог та Ізмаїл.

РБК-Україна писало, що школи в Чернівцях самі вирішать, як будуть працювати з 1 вересня.