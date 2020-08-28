Школы в Черновцах сами решат, как будут работать с 1 сентября

Фото: школы в Черновцах еще не решили, как работать (facebook.com/koda.gov.ua)

В связи с тем, что Черновцы остаются в "красной зоне" карантина местные школы сами решат, как будут работать с 1 сентября. На сегодня рассматриваются дистанционное обучение или чередование по дням.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе Черновицкого городского совета.

В горсовете заверили, что школьных линеек не будет 1 сентября.

"О том, как будут учиться дети - будет ли это дистанционное или чередование по дням - это решается учебными заведениями. Они опрашивают родителей и уже в соответствии с этим будут решать", - рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что школы обеспечены всем необходимым.

"Санитарные средства, маски, термометры, средства для мытья рук, для обработки помещений - все это мы закупили, но пока что не знаем, каким будет учебный год. А так, мы централизованно все закупили", - добавили в горсовете Черновцов.

Напомним, на этой неделе в Украине обновили карантинные зоны; согласно новому зонированию, в Черновцах сохраняются самые жесткие карантинные ограничения.

Однако, несмотря на это местные власти приняли решение ослабить карантин, и на депутатов городского совета уже завели уголовное дело.