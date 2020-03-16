ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Запорожье и Ужгород усилили карантин: закрывают общепиты

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 12:02
Запорожье и Ужгород усилили карантин: закрывают общепиты
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Запорожье и Ужгороде приостановлена работа объектов общего пользования

Запорожский и Ужгородский городские советы приняли решение об усилении карантина в городе из-за коронавируса. Об это сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что в связи с усилением мер безопасности будут закрыты все заведения общественного питания.

Запорожье

Как сообщил глава Запорожского городского совета Владимир Буряк в Facebook, в городе временно останавливают работу все объекты общего пользования с присутствием более 10 человек:

  • всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
  • кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
  • кафе, ресторанов, предприятий общественного питания;
  • детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
  • фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
  • торгово-развлекательных центров;
  • всех рынков.

Общественный транспорт в Запорожье будет работать в штатном режиме.

"В бюджете города дополнительно предусмотрено 100 млн грн на борьбу с распространением коронавируса и оказания медицинской помощи больным", - написал Буряк.

Ужгород

По информации местных СМИ, Ужгородский горсовет также принял решение об усилении карантина из-за коронависа. В частности, с 17 марта будут закрыты все заведения общественного питания, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве усилили карантин из-за коронавируса. В частности, будут закрыты заведения торговли, работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

В Раде создадут группу для разработки механизма дистанционной работы ВР В Раде предлагают остановить общественный транспорт
Новости Украины ЗапорожьеЗапорожьекарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь