Запорожье и Ужгород усилили карантин: закрывают общепиты

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Запорожье и Ужгороде приостановлена работа объектов общего пользования

Запорожский и Ужгородский городские советы приняли решение об усилении карантина в городе из-за коронавируса. Об это сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что в связи с усилением мер безопасности будут закрыты все заведения общественного питания.

Запорожье

Как сообщил глава Запорожского городского совета Владимир Буряк в Facebook, в городе временно останавливают работу все объекты общего пользования с присутствием более 10 человек:

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

кафе, ресторанов, предприятий общественного питания;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

торгово-развлекательных центров;

всех рынков.

Общественный транспорт в Запорожье будет работать в штатном режиме.

"В бюджете города дополнительно предусмотрено 100 млн грн на борьбу с распространением коронавируса и оказания медицинской помощи больным", - написал Буряк.

Ужгород

По информации местных СМИ, Ужгородский горсовет также принял решение об усилении карантина из-за коронависа. В частности, с 17 марта будут закрыты все заведения общественного питания, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве усилили карантин из-за коронавируса. В частности, будут закрыты заведения торговли, работать будут только продуктовые магазины и аптеки.