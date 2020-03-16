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Карантин в Киеве: как будет работать общественный транспорт

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 12:08
Карантин в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Фото: дезинфекция в транспорте Киева (facebook.com/Kyivpastrans)

Столичные власти пока не ограничивают общественный транспорт

Киевские власти пока не ограничивают общественный транспорт в связи с усилением карантина в Киеве из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба мэра.

Кличко отметил, что весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день.

"Что касается общественного транспорта, - пользование им мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, - что не передвигаться по городу без крайней необходимости. На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку", - заявил он.

Также киевские власти просят пассажиров в метро ездить в масках.

Напомним, что с завтрашнего дня в Киеве усиливают карантин. В частности, в столице ограничивается передвижение людей между городом и другими населенными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан. Также ограничивается работа заведений общественного питания и торговых центров.

РБК-Украина писало, что Львовская облгосадминистрация рекомендует ограничить собрание людей в группах до 10 человек в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

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