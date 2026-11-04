В Івано-Франківську запровадили карантин через лисицю зі сказом
В Івано-Франківську виявили лисицю, яка хворіла на сказ. Через це в одному із мікрорайонів запровадили карантинні обмеження, а в місті та двох сусідніх селах розпочали профілактичну вакцинацію тварин.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Івано-Франківська Руслана Гайду.
Труп рудої лисиці знайшли на прибудинковій території за адресою вулиця Галицька, 201. У зв'язку з цим 2 листопада відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при міській раді, яка затвердила план заходів для локалізації та ліквідації вогнища захворювання.
Де ввели карантин і які території в зоні ризику
Карантинні обмеження на 60 днів діятимуть у мікрорайоні Пасічна. Йдеться про територію в межах таких вулиць і ділянок:
- від перехрестя вулиць Горбачевського та Галицької до перехрестя Тролейбусної;
- вулиця Тролейбусна до вулиці Хіміків;
- від перехрестя Тролейбусної та Хіміків до вулиці Галицької та меж села Угринів;
- від перехрестя вулиць Горбачевського та Калуського шосе вздовж цієї вулиці до меж села Угринів.
Загрозливою зоною визначили весь Івано-Франківськ, села Угринів і Клузів, а також лісові та польові угіддя Тисменицького районного осередку УТМР у радіусі 5 км від місця виявлення хворої тварини.
Ветеринарні фахівці вже проводять клінічні огляди та профілактичну вакцинацію собак, котів та інших сприйнятливих до сказу тварин у неблагополучній і загрозливій зонах.
Де можна безкоштовно вакцинувати тварин
Для власників домашніх улюбленців у мікрорайоні Пасічна організували щоденну роботу мобільного пункту безкоштовної вакцинації проти сказу.
Він розташований біля зупинки навпроти будинку на вулиці Галицькій, 203.
У повідомленні також нагадали, що домашніх тварин потрібно щороку вакцинувати проти сказу, починаючи з тримісячного віку. Щеплення безкоштовне, для нього необхідно звернутися до державної установи ветеринарної медицини. Відомості про вакцинацію вносять до ветеринарно-санітарного паспорта тварини.
Що робити після укусу або ослинення твариною
Нагадаємо, сказ - особливо небезпечна вірусна інфекція, яка без своєчасної профілактики призводить до смерті. Людина може заразитися через укус або потрапляння слини хворої тварини на пошкоджену шкіру.
У разі укусу або ослинення потрібно ретельно промити уражене місце проточною водою з господарським милом, обробити краї рани 5% настоянкою йоду та якомога швидше звернутися до лікаря-рабіолога. Медик оцінить ризик зараження та за потреби призначить курс антирабічних щеплень.
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