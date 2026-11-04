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В Івано-Франківську запровадили карантин через лисицю зі сказом

17:36 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
В Івано-Франківську запровадили карантин через лисицю зі сказом Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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В Івано-Франківську виявили лисицю, яка хворіла на сказ. Через це в одному із мікрорайонів запровадили карантинні обмеження, а в місті та двох сусідніх селах розпочали профілактичну вакцинацію тварин.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Івано-Франківська Руслана Гайду.

Труп рудої лисиці знайшли на прибудинковій території за адресою вулиця Галицька, 201. У зв'язку з цим 2 листопада відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при міській раді, яка затвердила план заходів для локалізації та ліквідації вогнища захворювання.

Де ввели карантин і які території в зоні ризику

Карантинні обмеження на 60 днів діятимуть у мікрорайоні Пасічна. Йдеться про територію в межах таких вулиць і ділянок:

  • від перехрестя вулиць Горбачевського та Галицької до перехрестя Тролейбусної;
  • вулиця Тролейбусна до вулиці Хіміків;
  • від перехрестя Тролейбусної та Хіміків до вулиці Галицької та меж села Угринів;
  • від перехрестя вулиць Горбачевського та Калуського шосе вздовж цієї вулиці до меж села Угринів.

Загрозливою зоною визначили весь Івано-Франківськ, села Угринів і Клузів, а також лісові та польові угіддя Тисменицького районного осередку УТМР у радіусі 5 км від місця виявлення хворої тварини.

Ветеринарні фахівці вже проводять клінічні огляди та профілактичну вакцинацію собак, котів та інших сприйнятливих до сказу тварин у неблагополучній і загрозливій зонах.

Де можна безкоштовно вакцинувати тварин

Для власників домашніх улюбленців у мікрорайоні Пасічна організували щоденну роботу мобільного пункту безкоштовної вакцинації проти сказу.

Він розташований біля зупинки навпроти будинку на вулиці Галицькій, 203.

У повідомленні також нагадали, що домашніх тварин потрібно щороку вакцинувати проти сказу, починаючи з тримісячного віку. Щеплення безкоштовне, для нього необхідно звернутися до державної установи ветеринарної медицини. Відомості про вакцинацію вносять до ветеринарно-санітарного паспорта тварини.

Що робити після укусу або ослинення твариною

Нагадаємо, сказ - особливо небезпечна вірусна інфекція, яка без своєчасної профілактики призводить до смерті. Людина може заразитися через укус або потрапляння слини хворої тварини на пошкоджену шкіру.

У разі укусу або ослинення потрібно ретельно промити уражене місце проточною водою з господарським милом, обробити краї рани 5% настоянкою йоду та якомога швидше звернутися до лікаря-рабіолога. Медик оцінить ризик зараження та за потреби призначить курс антирабічних щеплень.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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