В Івано-Франківську запровадили карантин через лисицю зі сказом

В Івано-Франківську виявили лисицю, яка хворіла на сказ. Через це в одному із мікрорайонів запровадили карантинні обмеження, а в місті та двох сусідніх селах розпочали профілактичну вакцинацію тварин.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Івано-Франківська Руслана Гайду.

Труп рудої лисиці знайшли на прибудинковій території за адресою вулиця Галицька, 201. У зв'язку з цим 2 листопада відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при міській раді, яка затвердила план заходів для локалізації та ліквідації вогнища захворювання.

Де ввели карантин і які території в зоні ризику

Карантинні обмеження на 60 днів діятимуть у мікрорайоні Пасічна. Йдеться про територію в межах таких вулиць і ділянок:

від перехрестя вулиць Горбачевського та Галицької до перехрестя Тролейбусної;

вулиця Тролейбусна до вулиці Хіміків;

від перехрестя Тролейбусної та Хіміків до вулиці Галицької та меж села Угринів;

від перехрестя вулиць Горбачевського та Калуського шосе вздовж цієї вулиці до меж села Угринів.

Загрозливою зоною визначили весь Івано-Франківськ, села Угринів і Клузів, а також лісові та польові угіддя Тисменицького районного осередку УТМР у радіусі 5 км від місця виявлення хворої тварини.

Ветеринарні фахівці вже проводять клінічні огляди та профілактичну вакцинацію собак, котів та інших сприйнятливих до сказу тварин у неблагополучній і загрозливій зонах.

Де можна безкоштовно вакцинувати тварин

Для власників домашніх улюбленців у мікрорайоні Пасічна організували щоденну роботу мобільного пункту безкоштовної вакцинації проти сказу.

Він розташований біля зупинки навпроти будинку на вулиці Галицькій, 203.

У повідомленні також нагадали, що домашніх тварин потрібно щороку вакцинувати проти сказу, починаючи з тримісячного віку. Щеплення безкоштовне, для нього необхідно звернутися до державної установи ветеринарної медицини. Відомості про вакцинацію вносять до ветеринарно-санітарного паспорта тварини.