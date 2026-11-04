В Ивано-Франковске ввели карантин из-за лисы с бешенством
В Ивано-Франковске обнаружили лису, которая болела бешенством. Поэтому в одном из микрорайонов ввели карантинные ограничения, а в городе и двух соседних селах начали профилактическую вакцинацию животных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Ивано-Франковска Руслана Гайду.
Труп рыжей лисы обнаружили на придомовой территории по адресу улица Галицкая, 201. В связи с этим 2 ноября состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при городском совете, которая утвердила план мер по локализации и ликвидации очага заболевания.
Где ввели карантин и какие территории в зоне риска
Карантинные ограничения на 60 дней будут действовать в микрорайоне Пасечная. Речь идет о территории в пределах таких улиц и участков:
- от перекрестка улиц Горбачевского и Галицкой до перекрестка Троллейбусной;
- улица Троллейбусная до улицы Химиков;
- от перекрестка Троллейбусной и Химиков до улицы Галицкой и границ села Угринов;
- от перекрестка улиц Горбачевского и Калушского шоссе вдоль этой улицы до границ села Угринов.
Угрожающей зоной определили весь Ивано-Франковск, села Угринов и Клузов, а также лесные и полевые угодья Тисменицкого районного центра УООР в радиусе 5 км от места обнаружения больного животного.
Ветеринарные специалисты уже проводят клинические осмотры и профилактическую вакцинацию собак, кошек и других восприимчивых к бешенству животных в неблагополучной и угрожающей зонах.
Где можно бесплатно вакцинировать животных
Для владельцев домашних любимцев в микрорайоне Пасечная организовали ежедневную работу мобильного пункта бесплатной вакцинации против бешенства.
Он расположен у остановки напротив дома по улице Галицкой, 203.
В сообщении также напомнили, что домашних животных нужно ежегодно вакцинировать против бешенства, начиная с трехмесячного возраста. Прививка бесплатная, для нее необходимо обратиться в государственное учреждение ветеринарной медицины. Сведения о вакцинации вносят в ветеринарно-санитарный паспорт животного.
Что делать после укуса или ослюнивания животным
Напомним, бешенство - особо опасная вирусная инфекция, которая без своевременной профилактики приводит к смерти. Человек может заразиться из-за укуса или попадания слюны больного животного на поврежденную кожу.
В случае укуса или ослюнения нужно тщательно промыть пораженное место проточной водой с хозяйственным мылом, обработать края раны 5% настойкой йода и как можно скорее обратиться к врачу-рабиологу. Медик оценит риск заражения и при необходимости назначит курс антирабических прививок.
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