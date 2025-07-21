В Івано-Франківську пролунали сильні вибухи: по місту вдарили ракетами "Кинджал"

О 05:51 ворог втретє за ніч підняв у повітря винищувачі МіГ-31, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

За кілька хвилин військові повідомили про рух швидкісної цілі над Житомирською областю.

О 05:57 Повітряні сили повідомили про рух "Кинджалу" на Старокостянтинів, а згодом далі - на Тернопільщину/Івано-Франківщину.

За дві хвилини жителям Івано-Франківська порадили терміново пройти в укриття.