В Ивано-Франковске прогремели сильные взрывы: по городу ударили ракетами "Кинжал"

Российские террористы ударили аэробаллистическими ракетами по Ивано-Франковску. В городе прогремели сильные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 05:51 враг в третий раз за ночь поднял в воздух истребители МиГ-31, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
Через несколько минут военные сообщили о движении скоростной цели над Житомирской областью.
В 05:57 Воздушные силы сообщили о движении "Кинжала" на Староконстантинов, а затем дальше - на Тернопольщину/Ивано-Франковщину.
Через две минуты жителям Ивано-Франковска посоветовали срочно пройти в укрытие.
Напомним, минувшей ночью армия РФ обстреляла Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.
В Ивано-Франковске первые взрывы были слышны около 03:00. Силы ПВО работали по "Шахедам".
Около 05:30 на область продолжалась атака беспилотниками, а также приближались крылатые ракеты из стратегической авиации.
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