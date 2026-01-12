В Івано-Франківську під час прибирання снігу побили комунальника: що загрожує нападнику

У чому суть конфлікту

Як повідомили правоохоронці, 63-річний працівник КП "Благоустрій" прямував на роботу та ніс лопату для розчищення снігу. У цей момент позаду під’їхав автомобіль, водій якого почав сигналити, вимагаючи звільнити дорогу.

Комунальник не відреагував, оскільки був у навушниках. Після цього керманич вийшов із авто, спробував силоміць зняти навушники, а згодом дістав із салону предмет, схожий на дерев’яну биту, та завдав чоловікові чотири удари по голові й спині.

У потерпілого зафіксували легкі тілесні ушкодження. Нападник утік, однак поліцейські оперативно встановили його особу, розшукали та затримали. Йдеться про 32-річного мешканця області.

Яке покарають нападника

Прокуратура повідомила чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

На подію публічно відреагував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він обурився фактом нападу на комунальника під час виконання роботи та закликав містян не проявляти агресію до працівників, які прибирають місто, а за потреби - допомагати їм.

У поліції зазначили, що мотиви своїх дій підозрюваний пояснити не зміг. Досудове розслідування триває.