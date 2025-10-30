В Івано-Франківську лунали вибухи: у місті перебої зі світлом

"Працює ППО! Будьмо уважні", - написав він.

Незадовго до цього Повітряні сили повідомили про рух крилатих ракет у напрямку міста. Ба більше, майже відразу після вибухів місцеві групи почали писати про перебої з енергопостачанням в Івано-Франківську.

Згодом Марцінків підтвердив це.

"Можуть бути перебої з світлом! Під ударами енергетична інфраструктура країни", - написав він.

Станом на 05:50 про пошкодження чи постраждалих не повідомлялось.

Масований обстріл 30 жовтня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вчергове атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Ворог використав ударні дрони типу "Шахед", крилаті ракети та балістику.

Також Росія підняла у небо МіГ-31К та здійснила пуски гіперзвукової ракети "Кинджал".

Наразі відомо, що в результаті ворожого обстрілу є знеструмлення на Миколаївщині пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками.