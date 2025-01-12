В Івано-Франківській області згоріла гімназія (фото)

Нагадаємо, 1 січня у санаторії у курортній Ворохті Івано-Франківської області сталася пожежа. Рятувальникам довелося евакуювати понад 100 осіб.

Також нещодавно на гірськолижному курорті "Драгобрат" у Закарпатській області загорівся готель. Пожежа тривала майже три години.

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