В Ивано-Франковской области сгорела гимназия (фото)

Напомним, 1 января в санатории в курортной Ворохте Ивано-Франковской области произошел пожар. Спасателям пришлось эвакуировать более 100 человек.

Также недавно на горнолыжном курорте "Драгобрат" в Закарпатской области загорелся отель. Пожар длился почти три часа.

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