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В Івано-Франківській області та Хмельницькому чутно вибухи

Фото: в Івано-Франківській області та Хмельницькому чутно вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 10 лютого, в Івано-Франківській області та Хмельницькому повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницького Олександра Симчишина.

"Вибух у Хмельницькому. Бережіть себе. Деталі згодом. Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами", - розповів він.

Крім того, за даними suspilne.media, звуки вибухів чутно і в Івано-Франківській області.

"В Івано-Франківській області чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 10.51. За даними голови Івано-Франківської області Світлани Онищук, в області працює ППО.

"Прошу залишатися всім в укриттях!", - додала вона.

Оновлено 11.05. Як розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, в Хмельницькому дійсно пролунав вибух.

"Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні.
Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" - попередив він.

Як повідомлялось, російські окупанти завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову, внаслідок чого у місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням. Також в Харкові під час масштабної тривоги пролунав сильний вибух. Росіяни влучили по критичній інфраструктурі.

Крім того, в Києві було чутно вибухи під час повітряної тривоги 10 лютого.

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ХмельницькийІвано-Франківська областьвибухиПВО