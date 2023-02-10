В Івано-Франківській області та Хмельницькому чутно вибухи

"Вибух у Хмельницькому. Бережіть себе. Деталі згодом. Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами", - розповів він.

Крім того, за даними suspilne.media, звуки вибухів чутно і в Івано-Франківській області.

"В Івано-Франківській області чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 10.51. За даними голови Івано-Франківської області Світлани Онищук, в області працює ППО.

"Прошу залишатися всім в укриттях!", - додала вона.

Оновлено 11.05. Як розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, в Хмельницькому дійсно пролунав вибух.

"Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні.

Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" - попередив він.

Як повідомлялось, російські окупанти завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову, внаслідок чого у місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням. Також в Харкові під час масштабної тривоги пролунав сильний вибух. Росіяни влучили по критичній інфраструктурі.

Крім того, в Києві було чутно вибухи під час повітряної тривоги 10 лютого.