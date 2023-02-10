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В Ивано-Франковской области и Хмельницком слышны взрывы

Фото: в Ивано-Франковской области и Хмельницком слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 10 февраля, в Ивано-Франковской области и Хмельницком сообщают о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

"Взрыв в Хмельницком. Берегите себя. Детали со временем. Возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами", - рассказал он.

Кроме того, по данным suspilne.media, звуки взрывов слышны и в Ивано-Франковской области.

"В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Обновлено 10.51. По данным председателя Ивано-Франковской области Светланы Онищук, в области работает ПВО.

"Прошу оставаться всем в укрытиях!", – добавила она.

Обновлено 11.05. Как рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, в Хмельницком действительно раздался взрыв.

"Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!" - предупредил он.

Обновлено 11.23. По данным Каменец-Подольского городского совета, часть Хмельницкой области обесточена.

"Массированная атака имеет последствия: обесточена большая часть города Хмельницкого и Хмельницкой, Староконстантиновской, Красиловской теробщин. Продолжается воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня ночью 10 февраля, российские оккупанты нанесли около 10 ракетных ударов по Харькову, в результате чего в городе наблюдаются перебои со светом, водоснабжением и отоплением. Также в Харькове во время масштабной тревоги раздался сильный взрыв. Россияне попали по критической инфраструктуре.

Кроме того, в Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги 10 февраля.

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ХмельницкийИвано-Франковская областьвибухиПВО