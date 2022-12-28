В Івано-Франківській області стався землетрус

Зазначається, що епіцентр землетрусу розташований на захід від Делятина на глибині 2 км.

За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, тож струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Нагадаємо, 23 грудня в Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,0.

Окрім того, нещодавно на Марсі також стався землетрус, який був принаймні у 5 разів сильнішим за минулого рекордсмена.

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