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На Прикарпатті мікроавтобус потрапив в ДТП: семеро постраждалих, більшість з них - діти

Івано-Франківська область, Четвер 26 жовтня 2023 15:14
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На Прикарпатті мікроавтобус потрапив в ДТП: семеро постраждалих, більшість з них - діти Фото: в Івано-Франківській області сталася ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Івано-Франківської області у четвер, 26 жовтня, зіштовхнулися автомобіль та мікроавтобус. Внаслідок ДТП поранення отримали осіб, серед них - п'ятеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомили у ДСНС, подія сталася на автодорозі у селі Черче за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса. Внаслідок ДТП семеро осіб травмовано, у тому числі п'ятеро дітей.

На місці події працівники Служби порятунку деблокували одну людину з мікроавтобуса та надали домедичну допомогу дитині. Також рятувальники запобігли виникненню пожежі.

Причину та деталі аварії з’ясовують правоохоронці.

На Прикарпатті мікроавтобус потрапив в ДТП: семеро постраждалих, більшість з них - діти

Фото: в Івано-Франківській області сталася ДТП (t.me/dsns_telegram)

ДТП в Україні

Нагадаємо, вчора у Києві, на вулиці Велика Васильківська, автомобіль "Тойота Авенсіс" виїхав за межі проїжджої частини й влетів у зупинку з людьми.

А в ніч на неділю, 22 жовтня, на в'їзді в Київ з боку Броварів сталася ДТП. Під час аварії автомобіль на смерть збив військового, який стояв на блокпості.

Варто зазначити, що це не перша ДТП за участю військових.

Так, 25 липня на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" водій автомобіля Volkswagen скоїв ДТП. Внаслідок аварії один військовослужбовець загинув на місці, іншого госпіталізували у лікарню, ще одного військовослужбовця лікарі оглянули на місці. Аварія трапилась під час комендантської години.

А 25 травня водій автомобіля Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським в Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Пізніше з'ясувалося, що за кермом був суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. На цю мить суддя Тандир перебуває під вартою.

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Івано-Франківська область ДТП
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