ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Прикарпатье микроавтобус попал в ДТП: семеро пострадавших, большинство из них - дети

Ивано-Франковская область, Четверг 26 октября 2023 15:14
UA EN RU
На Прикарпатье микроавтобус попал в ДТП: семеро пострадавших, большинство из них - дети Фото: в Ивано-Франковской области произошло ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Ивано-Франковской области в четверг, 26 октября, столкнулись автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП ранения получили лиц, среди них - пятеро детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, происшествие произошло на автодороге в селе Черче с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП семь человек травмированы, в том числе пятеро детей.

На месте происшествия работники Службы спасения деблокировали одного человека из микроавтобуса и оказали медицинскую помощь ребенку. Также спасатели предотвратили возникновение пожара.

Причину и детали аварии выясняют правоохранители.

На Прикарпатье микроавтобус попал в ДТП: семеро пострадавших, большинство из них - дети

Фото: в Ивано-Франковской области произошло ДТП (t.me/dsns_telegram)

ДТП в Украине

Напомним, вчера в Киеве, на улице Большая Васильковская, автомобиль "Тойота Авенсис" выехал за пределы проезжей части и влетел в остановку с людьми.

А в ночь на воскресенье, 22 октября, на въезде в Киев со стороны Броваров произошло ДТП. Во время аварии автомобиль насмерть сбил стоящего на блокпосте военного.

Стоит отметить, что это не первое ДТП с участием военных.

Так, 25 июля на блокпосту возле станции метро "Святошин" водитель автомобиля Volkswagen совершил ДТП. В результате аварии один военнослужащий погиб на месте, другого госпитализировали в больницу, еще одного военнослужащего врачи осмотрели на месте. Авария произошла во время комендантского часа.

А 25 мая водитель автомобиля Lexus ES350 двигался по проспекту Берестейскому в Киеве, мимо блокпоста, где сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. Позже выяснилось, что за рулем был судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. На данный момент судья Тандыр находится под стражей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская область ДТП
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ