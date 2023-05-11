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В Івано-Франківській області сьогодні можуть лунати вибухи

Фото: в Івано-Франківській області сьогодні проведуть військові навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 11 травня, в Івано-Франківській області можуть лунати вибухи. Вони пов'язані з роботою військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.

За її словами, сьогодні захисники проведуть військові навчання у регіоні. Тому жителі Івано-Франківської області можуть чути вибухи.

"Сьогодні наші військові проводять навчання. Почувши звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, зберігайте спокій", - зазначила Онищук.

Нагадаємо, в ніч на 11 травня у Запоріжжі пролунали вибухи, перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Запорізька ОВА повідомила, що окупанти за добу 70 разів обстріли область, зокрема і касетними снарядами. Внаслідок атаки постраждали вісім осіб.

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Івано-Франківська областьвибухиІвано-Франківськ