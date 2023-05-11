В Ивано-Франковской области сегодня могут прогреметь взрывы

По ее словам, сегодня защитники проведут военные учения в регионе. Поэтому жители Ивано-Франковской области могут слышать взрывы.

"Сегодня наши военные проводят учения. Услышав звуки взрывов в то время, когда нет воздушной тревоги, сохраняйте спокойствие", - отметила Онищук.

Напомним, в ночь на 11 мая в Запорожье прогремели взрывы, перед этим в регионе объявили воздушную тревогу.

Запорожская ОВА сообщила, что оккупанты за сутки 70 раз обстреляли область, в том числе и кассетными снарядами. В результате атаки пострадали восемь человек.

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