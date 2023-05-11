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У Запоріжжі пролунали вибухи

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Запоріжжя, Четвер 11 травня 2023 01:30
У Запоріжжі пролунали вибухи Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі вночі, 11 травня, пролунали вибухи. Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриття і знаходитесь там!" - пише чиновник.

Перший вибух у Запоріжжі пролунав близько 01:20. Після цього за кілька хвилин чули також і другий вибух.

Перед цим з'явилася інформація про запуски російськими окупантами ракет С-300 в напрямку Запоріжжя! Зокрема, про це йшлося у повідомленні Telegram-каналу карт повітряних тривог.

Жителів міста просять залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги, а також пам'ятати про правило "двох стін".

Нагадаємо, перед тим в ніч проти 11 травня в Краматорську Донецької області пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося, що 5 травня у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Перед цим РФ збільшила обстріли Запорізької області вдвічі - окупанти атакували місто ракетою С-300.

Додамо також, що російські війська в ніч на 3 травня атакували приватні будинки у Запоріжжі - тоді армія РФ випустила по місту ракети.

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Запоріжжя Вибух Війна Росії проти України
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