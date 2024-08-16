В Івано-Франківській області посилили заходи з мобілізації через низькі показники

В Івано-Франківській області найближчими тижнями будуть посилені заходи з мобілізації. Наразі область демонструє одні з найгірших показників.

Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю каналу ВЕЖА .

"Думаю, декілька тижнів точно буде (посилення заходів - ред.), зважаючи на ті показники, які є сьогодні в Івано-Франківській області. Є потреба", - сказав він.

Водночас мер Івано-Франківська заявив, що місто не має стосунку до мобілізації. "Ми не керуємо ТЦК, це не наша структура", - пояснив він.

Місцеві ЗМІ повідомляють про збільшення блок-постів в Івано-Франківську. Марцінків заявив, що місто не визначає, де можуть облаштовувати блокпости. Втім, згідно з законом про місцеве самоврядування, Івано-Франківськ допомагає необхідними засобами.

"Але здійснюють мобілізацію виключно правоохоронні органи й територіальний центр комплектування", - сказав Марцінків.