В Ивано-Франковской области усилили меры по мобилизации из-за низких показателей

В Ивано-Франковской области в ближайшие недели будут усилены меры по мобилизации. Сейчас область демонстрирует одни из самых плохих показателей.

Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу ВЕЖА .

"Думаю, несколько недель точно будет (ужесточение мер - ред.), учитывая те показатели, которые есть сегодня в Ивано-Франковской области. Есть потребность", - сказал он.

В то же время мэр Ивано-Франковска заявил, что город не имеет отношения к мобилизации. "Мы не руководим ТЦК, это не наша структура", - пояснил он.

Местные СМИ сообщают об увеличении блокпостов в Ивано-Франковске. Марцинкив заявил, что город не определяет, где могут обустраивать блокпосты. Впрочем, по закону о местном самоуправлении Ивано-Франковск помогает необходимыми средствами.

"Но мобилизуют исключительно правоохранительные органы и территориальный центр комплектования", - сказал Марцинкив.