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В Ивано-Франковской области усилили меры по мобилизации из-за низких показателей

Украина, Пятница 16 августа 2024 14:25
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В Ивано-Франковской области усилили меры по мобилизации из-за низких показателей Фото: Мобилизация в Ивано-Франковске усилена из-за отставания (facebook.com/IFrankivsk)
Автор: Александр Белоус

В Ивано-Франковской области в ближайшие недели будут усилены меры по мобилизации. Сейчас область демонстрирует одни из самых плохих показателей.

Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу ВЕЖА.

"Думаю, несколько недель точно будет (ужесточение мер - ред.), учитывая те показатели, которые есть сегодня в Ивано-Франковской области. Есть потребность", - сказал он.

В то же время мэр Ивано-Франковска заявил, что город не имеет отношения к мобилизации. "Мы не руководим ТЦК, это не наша структура", - пояснил он.

Местные СМИ сообщают об увеличении блокпостов в Ивано-Франковске. Марцинкив заявил, что город не определяет, где могут обустраивать блокпосты. Впрочем, по закону о местном самоуправлении Ивано-Франковск помогает необходимыми средствами.

"Но мобилизуют исключительно правоохранительные органы и территориальный центр комплектования", - сказал Марцинкив.

Напомним, народный депутат Дмитрий Наталуха заявил, что в Украине насчитывается около 11,1 млн мужчин от 25 до 60 лет потенциально подлежащих мобилизации. Остается открытым вопрос, сколько из 11,1 миллиона военнообязанных.

Как заявил Роман Костенко, секретарь парламентского комитета по национальной обороне, армия могла бы привлечь 200 тысяч военнослужащих до конца года, если бы процесс мобилизации продолжался нынешними темпами.

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Мобилизация в Украине Ивано-Франковск
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