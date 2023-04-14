В Івано-Франківській області можуть чути вибухи: в чому справа

В Івано-Франківській області в п'ятницю, 14 квітня заплановані навчання військових. Через це можливі звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук в Telegram.
"Сьогодні теж може бути гучно! Наші військові проводять навчання, тому, коли почуєте звуки вибухів в час коли немає повітряної тривоги, зберігайте спокій", - написала Онищук.
Нагадаємо, вчора в Київській області знешкоджували вибухівки.
Також вчора в Івано-Франківській області проводили навчання військових і місцеві могли чути звуки вибухів.
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