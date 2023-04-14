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В Ивано-Франковской области могут слышать взрывы: в чем дело

Фото: в Ивано-Франковской области могут слышны взрывы (facebook/MinistryofDefence)
Автор: РБК-Украина

В Ивано-Франковской области в пятницу, 14 апреля запланированы учения военных. Из-за этого возможны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

"Сегодня тоже может быть громко! Наши военные проводят учения, поэтому, когда услышите звуки взрывов во время когда нет воздушной тревоги, сохраняйте спокойствие", - написала Светлана Онищук.

Напомним, вчера в Киевской области обезвреживали взрывчатки.

Также вчера в Ивано-Франковской области проводили учения военных и местные могли слышать звуки взрывов.

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Ивано-ФранковскВзрыв